فيديو.. لحظة وصول الفوج الأول من السياح الإسرائليين إلى الإمارات

المواطن - متابعة

وصل الفوج الأول من السائحين الإسرائيليين إلى دبي في أول رحلة تجارية تشغلها شركة فلاي دبي بين إسرائيل والإمارات.

The first scheduled commercial flight operated by flydubai from Tel Aviv Ben Gurion International Airport (TLV) lands at @DXB. pic.twitter.com/6bcAuVtyCB

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 27, 2020