فيديو.. مواطن يرحب بالوفد الياباني إلى قمة العشرين على طريقته الخاصة

رحب المواطن أحمد السليم – الذي تعلم اللغة اليابانية بنفسه – بالوفد الياباني إلى قمة العشرين التي ستعقد افتراضيًا في الرياض بعد 4 أيام.
أحمد السليم (@ahmad_sulaim) تعلم اليابانية بمجهود ذاتي.. يرحب بوفد #اليابان في #قمة_العشرين.
独学で日本語力を身につけたアッサリーム・アハマドさん (@ahmad_sulaim)は、 #G20サミット に参加する日本代表団に歓迎のメッセージを送る#G20SaudiArabia#HostingTheFuture@SWAEDKSA@HRSD_SA pic.twitter.com/CPlLf7UADN
— السفارة السعودية في اليابان (@KSAembassyJP) November 17, 2020
ونشرت السفارة السعودية في طوكيو مقطع فيديو يتضمن تحية المواطن السليم للوفد الياباني المشارك في قمة الرياض 2020.
وعبر السليم في كلمته عن ترحيبه الشديد بالوفد الياباني مشيرًا إلى عمق ومتانة العلاقات السعودية – اليابانية التي تمتد لأكثر من 65 عامًا من الصداقة بين البلدين.
يذكر أن قمة العشرين في الرياض تهدف إلى تجاوز التحديات العالمية والتضامن بمواجهة الأزمة التي تعصف بالاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.