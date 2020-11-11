فيديو.. وكيل وزارة الصحة: نتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام

أكد د. عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة، أن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.
#عاجل_السعودية | د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة– يزف بشرى سارة: المملكة من أوائل الدول التي ستحصل على #لقاح_كورونا.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/hpceSNUemL
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 11, 2020
وأضاف عسيري، خلال لقائه مع قناة السعودية، أنه من المتوقع الحصول على لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.
#عاجل_السعودية | د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة– يزف بشارة سارة: التوقع للحصول على #لقاح_كورونا قبل نهاية العام.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/AP0EXX4OXp
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 11, 2020
وتحدث وكيل وزارة الصحة د. عبدالله عسيري خلال اللقاء عن جهود وزارة الصحة في احتواء فيروس كورونا.
#قمة_العشرين | ما جهود #وزارة_الصحة في احتواء جائحة #كورونا، وأبرز ماقدمته؟.
د. عبدالله عسيري -وكيل #وزارة_الصحة-.#مجموعة_العشرين_في_السعودية#G20SaudiArabia pic.twitter.com/A3Fi4BZZpv
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) November 11, 2020
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، في وقت سابق، عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (394) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (421) حالة.
وبذلك يصل إجمالي حالات كورونا في السعودية إلى (351849) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (338702) حالة.