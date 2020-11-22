فيروس كورونا يضرب البرلمان التركي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفاد موقع دوفار الإخباري التركي، أمس السبت، أن ما يقرب من 100 من أعضاء البرلمان التركي البالغ عددهم 584 أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما يمثل حوالي 20 في المائة من المشرعين في البلاد.

وأضاف الموقع أن ما يقرب من 20 نائبًا يتلقون العلاج في منازلهم أو في المستشفى وأن أحد النواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أصيب بالفيروس مرتين.

إصابات بالمئات:

وأثبتت الاختبارات إصابة 57 من أصل 289 نائبًا من حزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا، يليهم ما مجموعه 18 نائبًا من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي 138 نائبًا و11 من 56 نائبًا من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد (HDP)، حسبما ذكر دوفار.

في الأسبوع الماضي، اتخذ المسؤولون عددًا من الإجراءات في البرلمان التركي لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك تقصير اجتماعات اللجنة العامة واللجان، بينما من غير المتوقع أن يحضر النواب الأكبر سنًّا والمصابون بأمراض مزمنة البرلمان في الأسابيع المقبلة ما لم يكن ذلك ضروريًّا.

وسجلت تركيا أمس السبت أعلى عدد يومي لمرضى فيروس كورونا، حيث وصل العدد إلى 5532 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 135 شخصًا في نفس اليوم، ليرتفع عدد القتلى في البلاد منذ مارس إلى 12219.

وأعلنت الجمعية الطبية الرائدة في تركيا أمس السبت أن ما مجموعه 160 من العاملين في مجال الرعاية الصحية قد لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس، بينما أصيب 40 ألف عامل في هذا المجال بالفيروس.

ولا تنشر الحكومة التركية علنًا حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس التي تشمل أشخاصًا ليس لديهم أعراض الفيروس القاتل، وهي السياسة التي تعرضت لانتقادات لإخفاء النطاق الحقيقي للوباء في البلاد.

نقل موقع صول التركي الإخباري عن الجمعية الطبية التركية (TTB) قولها: إن ما مجموعه 15 من العاملين في مجال الرعاية الصحية توفوا في الأيام العشرة الماضية وحدها.

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