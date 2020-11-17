فيفا يُغرم بوديسكو 723 ألف دولار لصالح الشباب

المواطن - مروة نبيل

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، القضية التي رفعها نادي الشباب ضد لاعبه السابق، الروماني كونستانتين بوديسكو.

فيفا يُغرم بوديسكو

وذكر نادي الشباب في بيان أن الإدارة تلقت قرار المحكمة الرياضية في “فيفا”، والذي حكم لمصلحة النادي القضية المرفوعة ضد لاعبه الروماني بعدما هرب من معسكر الفريق في ألمانيا الموسم الماضي وقام بفسخ عقده من طرف واحد دون سبب رياضي مشروع.

وأضاف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن “فيفا” ألزم بوديسكو ونادي أسترا الروماني بدفع مبلغ 723 ألف دولار لصالح الشباب، على أن يتم السداد خلال 45 يومًا.

اللاعب الروماني يرحل وينضم إلى أسترا

ورحل كونستانتين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في عام 2019، ووقع لصالح أسترا الروماني لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وشارك اللاعب الروماني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسترا الروماني في 20 مباراة خلال منافسات موسم 2019/ 2020، وتمكن من تسجيل 6 أهداف، وصنع 9 أخرى.

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