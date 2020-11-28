في حضرة أمير الرياض.. لاعبو الهلال والنصر يؤدون النشيد الملكي

المواطن - محمد سمعه

أدى نجوم الهلال والنصر، النشيد الملكي السعودي في حضرة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حيث حضر سموه إلى ملعب الملك فهد الدولي لـ رعاية المباراة النهائية لـ كأس الملك موسم 2019/ 2020.

وحرص نجوم الفريقين على تأدية النشيد الوطني السعودي ثم انطلق بعدها بلحظات الشوط الثاني من نهائي كأس الملك بين الفريقين.

أحداث الشوط الأول بين الهلال والنصر:

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر، في نهائي كأس الملك بتقدم فريق الهلال بهدفين دون رد، وذلك في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد الدولي.

وكان اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو سجل الهدف الأول لـ فريق الهلال بالدقيقة الـ10 من ضربة رأسية متقنة.

وحاول نادي النصر بعدها البحث عن تسجيل هدف التعادل حيث سنت له فرص عبر أمرابط وحمدالله ولكن دون جدوى، في ظل تفوق الدفاع الهلالي.

وباغت سالم الدوسري دفاع النصر، بهجمة مرتدة قوية تسببت في عرقلته من قبل المدافع سلطان الغنام، ليحتسب الحكم البولندي مارتشينياك ركلة جزاء لـ الهلال سددها الفرنسي بافيتيمبي جوميز هدفًا ثانيًا لـ الهلال بالدقيقة الـ42.

تشكيل فريقي الهلال والنصر:

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “حبيب الوطيان، محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو، بافيتيمبي جوميز”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “عبدالله الجدعاني، محمد جحفلي، مدالله العليان، محمد كنو، عبدالله عطيف، هتان باهبري، لوسيانو فيتو، عمر خربين، صالح الشهري”.

أما تشكيل نادي النصر فجاء مكونًا من: “برادلي جونز، كيم جين سو، عبدالله مادو، مايكون، سلطان الغنام، علي الحسن، بيتروس، الصليهم، أمرابط، بيتي مارتينيز، حمدالله”.

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