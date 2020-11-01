قتيلان و5 جرحى في هجوم بسلاح أبيض في كندا

المواطن - متابعة

سقط اثنان من القتلى وجُرح 5 آخرون بهجوم في مدينة كيبيك الكندية، وتم اعتقال مشتبه به.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الكندية، إتين دويون، للإذاعة الكندية سقوط قتيلين وإصابة 5 أشخاص في الحادث، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” The Guardian، وأشار إلى أن المشتبه به في منتصف العشرينات من العمر.

وكانت الشرطة الكندية أعلنت، في وقت سابق فجر الأحد، عن سقوط “عدد من الضحايا” في هجوم بسلاح أبيض، مشيرة إلى توقيف مشتبه به في الحادث الذي شهدته مدينة كيبيك، بالقرب من المجلس التشريعي الإقليمي في “عيد الهالوين”.

وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء في منازلهم، قبل إعلان توقيف مشتبه به.

كما أعلنت الشرطة أنه تم نقل 5 أشخاص مصابين، إلا أنها لم تفصح وقتها عن تفاصيل حول إصاباتهم أو دوافع الهجوم.

وأعلنت شرطة كيبيك أنها أوقفت رجلاً يشتبه بأنه تسبب في سقوط “عدد من الضحايا بسلاح أبيض” في المدينة الكندية.

وقالت الشرطة في تغريدة على “تويتر”: “قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبهاً به”، داعية سكان المدينة إلى “البقاء في الداخل وإقفال الأبواب” لأن “تحقيقاً ما زال جارياً”.

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