رسميًا .. مانشستر يونايتد يتعاقد مع فان دي بيك

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن اليونايتد عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم عن تعاقده مع فان دي بيك حتى صيف عام 2025 مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

وأعرب فان دي بيك عن سعادته بالانضمام لفريق اليونايتد مضيفًا أنه يوجه الشكر لناديه السابق أياكس على الفترة التي قضاها في صفوفه.

مانشستر يونايتد يضم فان دي بيك بعد صراع قوي مع ريال مدريد

ونجح اليونايتد في ضم فان دي بيك بعد صراع قوي مع ريال مدريد الإسباني ونادي يوفنتوس الإيطالي خاصة أن تألق فان دي بيك مع أياكس في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019، دفع العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة للتفكير في التعاقد معه.

وسيلعب فان دي بيك في خط وسط مانشستر يونايتد مع البرازيلي فريد واللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش في الموسم المقبل 2020/2021.

اليونايتد يُنهي موسمه ثالثًا في الدوري الإنجليزي

وكان اليونايتد أنهى موسم 2019/2020 محتلًا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي خلف ليفربول البطل ونادي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، كما ودع اليونايتد الدوري الأوروبي الموسم المنصرم من دور نصف النهائي، وذلك بعد الخسارة من فريق إشبيلية الإسباني بهدفين لهدف في دور الأربعة.

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