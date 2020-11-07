كحيلان بعد فوز النصر: فوز مهم رغم كورونا والإصابات

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأسبق، على تهنئة لاعبي العالمي بالفوز على القادسية في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك رغم غياب 9 لاعبين عن الفريق الكروي الأول بسبب فيروس كورونا.

وغرد فيصل بن تركي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “فوز مهم رغم كورونا والإصابات، مبروك للعالمي”.

أحداث مباراة النصر والقادسية:

وكان الفريق الكروي الأول بـ النصر، تمكن من تحقيق أول فوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بالفوز على نادي القادسية بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر العالمي عن أنيابه الهجومية، حيث سجل اللاعب عبدالإله العمري الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل العالمي ضغطه، بكل قوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني مستغلًّا تراجع القادسية.

العالمي يحقق أول 3 نقاط له في الدوري:

وعند حلول الدقيقة الخامسة والستين، تمكن اللاعب فراس البريكان من إضافة الهدف الثاني لأصفر العاصمة ليقترب العالمي من تحقيق أول 3 نقاط له في الدوري.

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