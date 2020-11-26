كلمات مؤثرة من ليونيل ميسي بعد وفاة مارادونا

المواطن - محمد سمعه

انتظر محبو كرة القدم في العالم، رسالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، ليعلق على رحيل مواطنه وأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

وكان مارادونا فارق الحياة مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ60 نتيجة إصابته بأزمة قلبية مفاجئة في منزله في مدينة تيغري الأرجنتينية.

كلمات مؤثرة من ليونيل ميسي:

وكتب ليونيل ميسي عبر منصات التواصل الاجتماعي: “دييغو لم يغادرنا، فهو في وجداننا، دائمًا بحثت عن الاستفادة منه، لقد أخذ كل لحظاتنا وغادر، كل التعازي لأسرته ومحبيه، ارقد في سلام يا أسطورة”.

وكان مارادونا درّب المنتخب الأرجنتيني وليونيل ميسي في كأس العالم 2010 الذي أُقيم في جنوب إفريقيا.

وصُدم العالم، مساء أمس الأربعاء، بإعلان أكثر من وسيلة إعلامية حول العالم، وفاة الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا نجم المنتخب الأرجنتيني وناديي برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي الأسبق عن عمر يناهز الستين عامًا.

وكان الأسطورة الأرجنتينية فارق الحياة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تسبب في حالة صحية حرجة له ثم فارق الحياة بعدها بساعات في منزله في مدينة تيغري في الأرجنتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مذيع أرجنتيني انفجر بالبكاء لحظة الإعلان عن وفاة مارادونا، بينما تسبب الخبر في صدمة كل من كان حوله في الأستوديو في القناة. المذيع يبكي أثناء إعلان خبر وفاة مارادونا: وأثناء عرض خبر وفاة الأسطورة الأرجنتينية بكى المذيع حيث أكمل الخبر بعد توقف لأكثر من مرة، ثم دخل في نوبة بكاء شديدة. وفي وقت سابق، نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو لـ آخر مكالمة دارت بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا قبل إعلان وفاته أمس الأربعاء إثر أزمة قلبية. وظهر دييغو أرماندو وهو يُحيي تركي آل الشيخ ويتمنى له التوفيق مع نادي ألميريا. وغرد تركي آل الشيخ قائلًا على مقطع الفيديو: “وداعًا يا صديقي … آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة! وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم… وداعًا يا من أثر في جيلي… وداعًا دييغو… كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين… كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس… وكنت سعيد! وداعًا دييغو”. وقالت صحيفة Clarin الأرجنتينية: إن دييغو أرماندو مات اليوم الأربعاء بعد معاناة شديدة من أزمة قلبية جعلت حالته الصحية بموقف حرج ثم فارق الحياة بعدها بساعات. وكان الأسطورة الأرجنتينية خضع لعملية جراحية قبل وفاته بإزالة تجمع دموي في المخ. وأضافت الصحيفة أن طاقم الإسعاف كان أمام منزل الأسطورة مارادونا، قبل إعلان وفاته.

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