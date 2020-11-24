كلوب يعلن عودة محمد صلاح لتشكيل ليفربول أمام أتالانتا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يستعد الدولي المصري ولاعب ليفربول، محمد صلاح، للعودة إلى التشكيلة الأساسية لفريقه مساء الأربعاء بعد شفائه من فيروس كورونا.

وثبتت إصابة صلاح بفيروس كورونا في 13 نوفمبر أثناء قيامه بالواجب الدولي مع منتخب مصر.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية ثلاث مرات قبل أن يعيد اختبارًا سلبيًّا للسماح له بالعودة إلى ليفربول، وكشف المدرب يورغن كلوب منذ ذلك الحين أن صلاح سيكون متواجدًا في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا، وأوضح كلوب أن صلاح تدرب مع الفريق بشكل جيد.

صلاح يعود:

وعاد صلاح إلى أجواء غير مألوفة يوم الاثنين بعد انتقال ليفربول من قاعدته في ميلوود إلى ملعب أكسا التدريبي الجديد، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لم يستطع إخفاء سعادته بالعودة للنادي.

ونشر المهاجم صورة سيلفي من صالة الألعاب الرياضية للفريق إلى 40 مليون متابع على إنستجرام بعد ظهر يوم الاثنين، بينما كان يتواصل مع زملائه مرة أخرى.

وتأتي عودة صلاح بمثابة دفعة قوية لفريق كلوب، الذي عانى من أزمة إصابة في الأسابيع الأخيرة، مع إصابة أمثال فيرجيل فان ديك وجو جوميز وترينت ألكسندر-أرنولد عن صفوف الفريق.

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