لجنة الحكام الآسيوية تُشيد بتطور مستوى التحكيم قاريًا

المواطن - مروة نبيل

أشادت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، بالتقدم الذي حققه التحكيم في القارة، مشددة في الوقت ذاته على الالتزام بضمان استمرار تطوير الحكام.

لجنة الحكام تُشيد بالتقدم

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الحكام برئاسة دو زهاوكاي، اليوم، حيث أشادت بنجاح تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد VAR للمرة الأولى في مسابقات الأندية الآسيوية، اعتباراً من ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في شهر سبتمبر الماضي.

وتحدث رئيس لجنة الحكام الآسيوية قائلًا: “تغير الكثير منذ اجتماعنا الماضي، كرة القدم الآسيوية تأثرت كثيراً بجائحة فايروس كورونا المستجد، ولكن التحكيم الآسيوي واصل تحقيق التطور والتقدم”.

وأضاف: “الشهر الماضي ظهر نظام حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في تاريخ بطولات الأندية الآسيوية، وذلك في دوري أبطال آسيا لمنطقة العرب، وأتقدم بالتهنئة للحكام المميزين وكذلك دائرة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

وتابع خلال تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرسمي: “نحن كأعضاء في لجنة الحكام، يجب أن نضمن المحافظة على المكانة العالمية المميزة لحكامنا”.

حكام كرة الصالات في آسيا

وصادقت اللجنة على اعتماد أفضل محاضري حكام كرة الصالات في قارة آسيا، من أجل الارتقاء بنوعية وتناسق أداء محاضري حكام كرة الصالات، وضمان تلبية أعلى المعايير الآسيوية، من خلال عملية انتقاء شاملة.

كما صادقت اللجنة أيضاً على اقتصار اختيار محاضري تطوير حكام كرة الصالات في برامج التطوير والمسابقات، ليشمل فقط المحاضرين المعتمدين لحكام كرة الصالات.

اختيار حكام الـVAR وورش عمل للتطوير

واعتمدت اللجنة مجموعة من المعايير المقترحة لعملية اختيار حكام الفيديو الدوليين، وذلك لقائمة عام 2021، بحيث تتوافق عملية الاختيار مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبما يعكس التزام كرة القدم الآسيوية بالاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا ومواصلة الارتقاء بمستوى الحكام.

وأشاد أعضاء اللجنة بالتقدم الذي يقوم به الاتحاد الآسيوي من أجل تطوير التحكيم من خلال الدورات وورشات العمل التي تقام للحكام، بما في ذلك أكاديمية الحكام التي واصلت برامجها من خلال تقنية فيديو الاتصال عبر الانترنت في الأشهر الماضية، لضمان استمرار حصول الحكام والاتحادات الوطنية الأعضاء على الدعم اللازم خلال فترة جائحة كورونا.

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