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لفتة رائعة من كاريلي وشاموسكا في مباراة اليوم
بعد رفعهما صورة مدرب شباب الهلال الراحل

لفتة رائعة من كاريلي وشاموسكا في مباراة اليوم

2020/11/23
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لفتة رائعة من كاريلي وشاموسكا في مباراة اليوم كاريلي وشاموسكا
المواطن - مروة نبيل
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1 كاريلي وشاموسكا يتذكران كارلوس أماديو:
2 مباراة اليوم:

قام مدربا الاتحاد والفيصلي، فابيو كاريلي وشاموسكا، بلفتة طيبة تجاه مدرب شباب الهلال الراحل، كارلوس أماديو، وذلك بعد مباراة اليوم.

 

كاريلي وشاموسكا يتذكران كارلوس أماديو:

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدربين البرازيليين كاريلي وشاموسكا بعد مباراة اليوم، وهما يرفعان قميصًا يحمل صورة مواطنهما كارلوس أماديا الذي توفي الأسبوع الماضي.

وكان نادي الهلال قد أعلن الأسبوع الماضي عن وفاة مدرب فريق الشباب لكرة القدم، البرازيلي كارلوس أماديو بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

مباراة اليوم
جانب من المباراة

مباراة اليوم:

وأُقيمت مباراة الاتحاد والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بنتيجة 1/ 1.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينيو، وسجل جيلرمي هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 92، ليمنح الفيصلي تعادل هام، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رصيده إلى 6 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد عنابي سدير إلى 9 نقاط.

مباراة الاتحاد والفيصلي
جانب من المبارة

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