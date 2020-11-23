لفتة رائعة من كاريلي وشاموسكا في مباراة اليوم

المواطن - مروة نبيل

قام مدربا الاتحاد والفيصلي، فابيو كاريلي وشاموسكا، بلفتة طيبة تجاه مدرب شباب الهلال الراحل، كارلوس أماديو، وذلك بعد مباراة اليوم.

كاريلي وشاموسكا يرفعان صورة "كارلوس أماديو" مدرب شباب #الهلال، الذي توفي الأسبوع الماضي. pic.twitter.com/75u6ZcaDWw — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2020

كاريلي وشاموسكا يتذكران كارلوس أماديو:

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للمدربين البرازيليين كاريلي وشاموسكا بعد مباراة اليوم، وهما يرفعان قميصًا يحمل صورة مواطنهما كارلوس أماديا الذي توفي الأسبوع الماضي.

وكان نادي الهلال قد أعلن الأسبوع الماضي عن وفاة مدرب فريق الشباب لكرة القدم، البرازيلي كارلوس أماديو بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مباراة اليوم:

وأُقيمت مباراة الاتحاد والفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بنتيجة 1/ 1.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الدقيقة 44 عن طريق لاعبه البرازيلي رومارينيو، وسجل جيلرمي هدفًا قاتلًا عند الدقيقة 92، ليمنح الفيصلي تعادل هام، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد رصيده إلى 6 نقاط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد عنابي سدير إلى 9 نقاط.

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