لقاح أسترازينكا الخاص بفيروس كورونا يعطي نتائج مذهلة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت نتائج المرحلة الثانية من المرحلة الثانية من التجارب التي صدرت اليوم الخميس، والخاصة بشركة أسترازينكا ولقاح فيروس كورونا التجريبي التابع لجامعة أكسفورد نتائج مبشرة، خاصة عند كبار السن.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تبين أن المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، والذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من فيروس كورونا أصبح لديهم أجسام عالية من الأجسام المضادة بعد تلقي جرعتين من اللقاح.

نتائج مبشرة للغاية

ويقول الباحثون إن النتائج مشجعة، لأن الدراسات السابقة وجدت أن كبار السن لديهم استجابات مناعية متناقصة للقاحات مع تقدم العمر.

وأضاف التقرير أن المرحلة المتأخرة الثالثة مستمرة لتأكيد النتائج واختبار ما إذا كان اللقاح يقي من العدوى من الفيروس.

ويجب أن تُعرف نتائج هذه التجارب بالتأكيد بحلول عيد الميلاد، وفقًا لمدير مجموعة أكسفورد للقاحات، أندرو بولارد.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من كشف شركتي فايزر ومودرنا ومقرهما الولايات المتحدة أن لقاحات فيروس كورونا كانت فعالة بنسبة 95٪ تقريبًا في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتخططان للتقدم بطلب للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قريبًا .

وعلاوة على ذلك، أبرمت إدارة ترامب صفقة مع أسترازينكا، دفعت 1.2 مليار دولار مقابل 300 مليون جرعة من اللقاح للولايات المتحدة إذا ثبت أنه فعال.

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