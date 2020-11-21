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لقاح كورونا 15 ديسمبر و50 مليون جرعة جاهزة هذا العام
كمية كافية لحماية 25 مليون شخص من الفيروس

لقاح كورونا 15 ديسمبر و50 مليون جرعة جاهزة هذا العام

2020/11/21
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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لقاح كورونا 15 ديسمبر و50 مليون جرعة جاهزة هذا العام
المواطن - متابعة

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فجر اليوم السبت: إنها ستجتمع مع فايزر وبايونتيك يوم 10 ديسمبر القادم لترخيص الاستخدام الطارئ للقاحهما المشترك ضد كورونا.

وتوقعت شركة فايزر الحصول على الموافقة يوم 15 من الشهر ذاته، لاسيما أنها تقدمت بطلب للهيئات الصحية المعنية بالولايات المتحدة بخصوص إطلاق اللقاح، بعد أيام من إعلان الشريكين الأمريكي والألماني النتائج النهائية التي أظهرت فعالية اللقاح في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95% دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأكدت الشركتان أنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور، وقالتا: سيكون لدينا 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص.


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