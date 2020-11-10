ليفربول قد يفقد أرنولد في 6 مباريات !

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الثلاثاء، مدة غياب ترينت ألكسندر أرنولد عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بعد تعرضه للإصابة ضد مانشستر سيتي.

إصابة أرنولد تُربك ليفربول

وشارك أرنولد بشكل أساسي في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتعرض لإصابة في ربلة الساق؛ ولم يستطع استكمال اللقاء، ليدخل جيمس ميلنر بدلًا منه.

وجاءت إصابة أرنولد لتُربك حسابات المدير الفني يورجن كلوب، والذي تلقى صدمة قوية بإصابة مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، ثم تعرض بديله فابينيو للإصابة.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن أرنولد سيغيب عن مباريات ليستر سيتي وأتالانتا وبرايتون بشكل مؤكد، مضيفة: “في حالة عدم عودته مع بداية ديسمبر، فمن المحتمل أن يغيب أيضًا عن مواجهات أياكس وولفرهامبتون وميتيلاند”.

الريدز في الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر ليستر سيتي الترتيب بـ18 نقطة.

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