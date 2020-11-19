مارتينيز يُحقق رقمًا مميزًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق الأرجنتيني بيتي مارتينيز بشكل لافت هذا الموسم، ليكون واحداً من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وليس نادي النصر فقط.

مارتينيز يتألق

وحقق مارتينيز رقمًا مميزًا، حيث إنه اللاعب الأكثر تحقيقًا لأكبر عدد مراوغات ناجحة في مباراة واحدة بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة نجاح كاملة “%100”.

وخطف النجم الأرجنتيني الأنظار خلال مباراة النصر والشباب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي انتهت بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف، حيث قام بـ7 مراوغات ناجحة من أصل 7.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لـ3 هزائم متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفتح والشباب بنتيجة 2/ 1، وبهدف دون رد ضد التعاون، قبل أن ينتفض ويفوز على القادسية بثنائية.

ويحتل النصر المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الذي يتواجد في المركز الـ14 بالرصيد ذاته.

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