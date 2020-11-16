ماسكيرانو نجم برشلونة والأرجنتين السابق يُعلن اعتزاله

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب الأرجنتيني المخضرم خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي ومنتخب الأرجنتين السابق، اعتزاله كرة القدم في سن الـ36 بشكل رسمي.

ويُعد اللاعب الأرجنتيني أكثر لاعب مثّل منتخب بلاده في المباريات الدولية، حيث أعلن اعتزاله من خلال عقده لمؤتمر صحفي في ناديه الحالي إستوديانتس الأرجنتيني.

ماسكيرانو يوجه رسالة شكر لنادي إستوديانتس

ووجه نجم برشلونة السابق رسالة لناديه إستوديانتس قائلًا: “أريد أن أتوجه بالشكر لنادي إستوديانتس الذي أعطاني الفرصة لإنهاء مسيرتي في الأرجنتين”.

وسبق لـ ماسكيرانو اللعب في صفوف ويست هام يونايتد الإنجليزي بجانب مواطنه كارلوس تيفيز في عام 2006، كما لعب من قبل في نادي ليفربول ثم انضم لـ برشلونة في عام 2010 قادمًا من ليفربول مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

ولعب النجم الأرجنتيني مع البارشا في 334 مباراة حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب كأس العالم للأندية مرتين ولقب الدوري الإسباني خمس مرات ومثلها في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ووجه برشلونة الشكر للنجم الأرجنتيني بعد مسيرة حافلة قائلًا له عبر “تويتر”: ” شكرًا لك على كل ما قدمته في عالم كرة القدم، ستظل دائمًا معنا”.

إنجازات نجم برشلونة السابق مع منتخب بلاده

وكان ماسكيرانو أعلن اعتزاله الدولي مع المنتخب الأرجنتيني، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من ثمن نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا، بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ولعب النجم الأرجنتيني للمرة الأولى مع منتخب بلاده في عام 2003 حيث خاض 147 مباراة دولية مع منتخب راقصي التانجو.

وحقق ماسكيرانو مع المنتخب الأرجنتيني ذهبية دورة الألعاب الأولمبية مرتين عامي 2004 و 2008 في مدينتي أثينا اليونانية وبكين الصينية.

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