مانشستر سيتي يبقي غوارديولا حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل قليل، عن تمديد عقده مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا لمدة عامين.

غوارديولا مستمر مع سيتي

ونشر حساب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدرب الإسباني مع البطولات التي توج بها مع الفريق، مؤكدًا أن الرحلة مستمرة لفترة أطول.

وقال رئيس مانشستر سيتي الإنجليزي، خلدون المبارك في بيان “يمثل تمديد عقد بيب الخطوة الطبيعية التالية في رحلة بدأت منذ سنوات عديدة.. هذا نتيجة الثقة المتبادلة والاحترام بينه وبين النادي”.

وسيرتبط المدير الفني الإسباني غوارديولا بذلك بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي 2022/ 2023.

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها، والخسارة في مواجهة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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