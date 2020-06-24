أجويرو يغيب.. وغوارديولا يُفاضل بين 4 لاعبين لتعويضه

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب السيتيزنز، الإسباني بيب غوارديولا على أهمية مباراة تشيلسي ضد مان سيتي المقبلة، مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يعلم موعد عودة مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي تعرض لإصابة مؤخرًا.

تشيلسي ضد مان سيتي

ويلعب تشيلسي ضد مان سيتي على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتحدث غوارديولا على بديل أجويرو خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة تشيلسي ضد مان سيتي قائلًا: “ليس قلقنا بشأن ما إذا كان جابرييل (جيسوس) جيدًا بما فيه الكفاية، لكن قلقنا من اللعب كل 3 أيام”.

وتابع قائلًا: “إلا أن ستيرلينج وجوندوجان (لاعب الارتكاز) وبيرناردو سيلفا، بإمكانهم المشاركة أيضًا في هذا المركز، فلا يوجد لاعب واحد قادر على اللعب 90 دقيقة كل 3 أيام”.

وأضاف: “جيسوس لعب إلى جوار أجويرو، وليس لدينا أي شكوك حول كونه رائعًا، لكن لا ننكر أننا ننظر بعين الاعتبار إلى مباراة نيوكاسل (في كأس الاتحاد يوم الأحد المقبل)، فهي بمثابة نهائي”.

وواصل المدرب الإسباني تصريحاته قائلًا: “مباراة الغد كبيرة، لكن اختيارات الفريق بها ستعتمد على الحالة البدنية للاعبين، وسننظر إلى كل ما هو قادم، ليس مواجهة تشيلسي فقط”.

وأشاد غوارديولا بمدرب البلوز، فرانك لامبارد قائلًا: “كان لاعبًا استثنائيًا وسيصبح مدربًا استثنائيًا.. قدم موسمًا جيدًا وأنا سعيد بمشاهدة فريقه، فهم من النخبة في الكرة الأوروبية، ولديهم لاعبون مميزون”.

وعن احتمالية مواجهة ليفربول على ملعب محايد بدلًا من معقل مان سيتي ملعب “الاتحاد”، رد غوارديولا قائلًا: “سنتبع التعليمات الخاصة بالبريميرليج”.

وأشار إلى أن حارسه كلاوديو برافو بات بحالة بدنية جيدة، وسيتم مناقشة مستقبله مع الفريق في الأيام المقبلة، كما أكد أيضًا تعافي المدافع جون ستونز، وعودته إلى التدريبات وتحسنه بشكل ملحوظ.

وتحدث غوارديولا عن الحالة البدنية لفريقه بشكل عام، قائلًا: “كانت لدينا بعض الضربات عقب مباراة يوم الاثنين، وهذا أمر طبيعي، علينا التعامل مع الموقف، وضمان التأهل حسابيًا إلى دوري الأبطال.. هذا ما يتوجب علينا القيام به”.

أجويرو

وكان أجويرو قد تعرض لضربة قوية في ركبته خلال مباراة بيرنلي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول بسبب الإصابة.

وذكر مان سيتي في بيان رسمي: “تعرض أجويرو لضرر في ركبته اليسرى وسيسافر إلى برشلونة، لإجراء المزيد من الفحوصات تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، ونؤكد أن الجميع في النادي يتمنى له الشفاء”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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