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مان يونايتد ضد آرسنال.. أوباميانج يقود الجانرز لفوز هام
ضمن منافسات الجولة السابعة

مان يونايتد ضد آرسنال.. أوباميانج يقود الجانرز لفوز هام

2020/11/01
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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مان يونايتد ضد آرسنال.. أوباميانج يقود الجانرز لفوز هام أوباميانج يُسدد ركلة الجزاء
المواطن - مروة نبيل
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1 مان يونايتد ضد آرسنال:
1.1 أوباميانج يهدي فريقه الفوز:

انتهت مباراة مان يونايتد ضد آرسنال التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الجانرز بهدف دون رد.

مان يونايتد ضد آرسنال:

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد آرسنال بشكل سريع، وظهر الجانرز بشكل أفضل من حيث الاستحواذ، ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى الشياطين الحمر، ومرر ويليان الكرة إلى بيليرين في الدقيقة 14، ليلعبها عرضية لزميله أوباميانج الذي سدد الكرة بعيدًا.

 

مان يونايتد ضد آرسنال
أوباميانج يُسدد ركلة الجزاء

وجاءت أولى محاولات الشياطين الحمر عند الدقيقة 21، عن طريق كرة بينية مميزة لعبها راشفورد لزميله جرينوود، إلا أن لينو تألق وتصدى لها، وكاد الجانرز أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 39، ولكن اصطدمت تسديدة ويليان بالعارضة.

ولعب بيليرين كرة عرضية مميزة للاعب ساكا، ليسددها برأسه؛ ولكنها مرت أعلى العارضة عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد آرسنال بالتعادل بدون أهداف.

 

أوباميانج في مباراة مان يونايتد ضد آرسنال
احتفال أوباميانج

أوباميانج يهدي فريقه الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الشياطين الحمر بشكل أفضل، ولعب ماجواير كرة رأسية مميزة، ولكنها خرجت بعيدًا، وأضاع أوباميانج فرصة هدف محقق عند الدقيقة 52، حيث مرت تسديدته بحوار القائم.

ومرت رأسية ماجواير بجوار القائم عند الدقيقة 55، قبل أن يطلق بارتي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 58، وتصدى لها حارس الشياطين الحمر دي خيا بصعوبة، وأطلق محمد النني تسديدة ولكنها خرجت بعيدًا.

 

مان يونايتد ضد آرسنال
لاعبو الجانرز

وحصل الجانرز على ركلة جزاء في الدقيقة 68، بعد عرقلة بيليرين من قبل بول بوغبا، نفذها أوباميانج بنجاح، وضغط الشياطين الحمر أملًا في تسجيل هدف التعادل، وأطلق ماجواير كرة قوية، ولكنها مرت بعيدًا.

وكاد الشياطين الحمر أن يحرز التعادل من خلال النيران الصديقة عند الدقيقة 85، ولكن حاول النني إبعادها لتصطدم بوجه لينو والقائم، لتنتهي مباراة مان يونايتد ضد آرسنال بتحقيق الجانرز لفوز هام.

ورفع الجانرز رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال اليوم، فيما تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 7 نقاط في المركز الـ15.


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