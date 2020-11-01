مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي .. السيتزنس يحقق الفوز بهدف

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي، بفوز فريق مانشستر سيتي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من لقاء شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريقين، بضغط هجومي من قبل لاعبي مانشستر سيتي الذين سعوا لإحراز الهدف الأول في شباك فريق شيفيلد يونايتد.

ومع كثرة محاولات فريق مانشستر سيتي، نجح الظهير الأيمن للسيتي اللاعب كايل ووكر في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الثامنة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظلت النتيجة على حالها وسط محاولات من فريق شيفيلد يونايتد لإحراز هدف التعادل، بينما لم ينجح فريق مانشستر سيتي في إحراز الهدف الثاني.

السيتي يحتل المركز الثامن:

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي الذي أصبح رصيده 11 نقطة في المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة في المركز الثامن عشر.

وبعد نهاية مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي، نجح تشيلسي في الفوز على نادي بيرنلي بثلاثية نظيفة أحرزها كل من المغربي حكيم زياش والفرنسي كورت زوما والألماني تيمو فيرنر، كذلك فاز ليفربول على نادي وست هام يونايتد بثنائية مقابل هدف.

وسجل لـ ليفربول كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي دييغو جوتا، بينما سجل لفريق وست هام اللاعب بابلو فورنالس.

شارك الخبر