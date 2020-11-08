متحدث التجارة: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وساعات العمل

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه تم إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وزيادة ساعات العمل وتوفير المنتج إلكترونيًا لمنع التكدس والتزاحم.

وقال الحسين خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمشاركة متحدث الصحة إن المنشآت التجارية يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في حماية المجتمع، مشيرًا إلى أنه يتم إغلاق المنشأة على الفور في حال تكرار عدم الالتزام بالاحترازات.

ودعا متحدث التجارة إلى التقيد بالاحترازات وتطبيق التباعد الاجتماعي وفق توصيات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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