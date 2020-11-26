محامي الأسطورة يُطالب بالتحقيق في وفاة مارادونا

المواطن - مروة نبيل

أكد محامي الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو، ماتياس مورلا، اليوم الخميس، أنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة مارادونا، منتقدًا في الوقت ذاته رد الفعل البطيء من خدمة الطوارئ.

محامي الأسطورة الأرجنتيني يطلب التحقيق

وقال مورلا في بيان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ما لا يمكن تفسيره هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة، دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض”.

وتابع في حديثه عن وفاة مارادونا قائلًا: “سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية.. لا ينبغي تجاهل الحقيقة وسأسعى إلى تحقيق كامل في الأمر”.

وفاة مارادونا

وأُعلن خبر وفاة مارادونا عن عمر يُناهز الـ60 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية في منزله، حيث عانى الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، وخضع لعملية جراحية لإزالة تجمع دموي في المخ قبل 3 أسابيع تقريبًا.

وفور الإعلان عن وفاة الأسطورة بالأمس، أعلنت السلطات الأرجنتينية عن حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام بعد وفاة صاحب إنجاز حصول منتخب التانغو على لقب كأس العالم 1986 في المكسيك.

ويُعد دييغو أرماندو هو أسطورة نادي نابولي الإيطالي حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 1984 وحتى 1991، وشارك معه في 188 لقاءً وأحرز 81 هدفًا، واحترف في برشلونة من 1982 وحتى 1984.

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