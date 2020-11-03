محمد بن راشد يتلقى لقاح فيروس كورونا

المواطن - الرياض
تلقى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأشاد الشيخ محمد بن راشد ، بالفرق التي تعمل “لتكون الإمارات من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس”.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في “تويتر”: “المستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات”، متمنياً أن يحفظ الله الجميع ويعافيهم.
أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع .. ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات .. pic.twitter.com/LXdOJqhMYa
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020
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