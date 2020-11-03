محمد بن راشد يتلقى لقاح فيروس كورونا

المواطن - الرياض

تلقى نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأشاد الشيخ محمد بن راشد ، بالفرق التي تعمل “لتكون الإمارات من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس”.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه في “تويتر”: “المستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات”، متمنياً أن يحفظ الله الجميع ويعافيهم.