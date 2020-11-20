مدرب الأهلي يُحدد صفقة قد تهدد مستقبل السومة

المواطن - محمد سمعه

وجد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي، صفقة هجومية ليكون بديلًا للاعب السوري عمر السومة.

وكان اسم السومة تردد مؤخرًا للرحيل عن الراقي، بسبب بعض الأزمات الإدارية التي عانى منها النادي.

فلادان يحدد بديل السومة في الأهلي:

ويُفكر فلادان في التعاقد مع اللاعب الفاردو بن نابوهان لاعب منتخب جزر القمر ونادي النجم الأحمر الصربي في فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب مدرب الراقي في تأمين الفريق بصفقة هجومية قوية، وذلك في حال رحل السومة وفقًا لـ “سعودي سبورت”.

وكان ابن نابوهان، ساهم في وضع منتخب جزر القمر في المركز الأول بالمجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

مسيرة ابن نابوهان الكروية:

وسبق للاعب الفاردو بن نابوهان اللعب في صفوف نادي لو هافري الفرنسي ونادي أوليمبياكوس اليوناني ونادي فيريا اليوناني.

وفي وقت سابق، توقع الناقد الرياضي عدنان جستنيه، بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي، كما وجه صدمة للنادي الأهلي، قبل مواجهة الشباب في الجولة الخامسة من الدوري يوم الاثنين المقبل.

وتحدث جستنيه لقناة 24 الرياضية اليوم الجمعة قائلًا: “الشباب سيفوز على الراقي، والراقي يعتمد على عمر السومة فقط، ومحترفي الشباب على أعلى مستوى، لا يجب أن نقلل من قدر وقيمة الشباب بالموسم الحالي”.

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