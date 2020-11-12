مصر تتفق على 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا

المواطن - متابعة

اتفقت مصر مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ( GAVI ) على الحصول على 20 مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والتي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد خلال اجتماع اللجنة الطبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية عن التوصل لنتائج متقدمة في لقاحات فيروس كورونا ، وبحث سُبل تأمين حصول مصر على جرعات كافية من تلك اللقاحات، أنه سيتم منح الأولوية المستهدفة لتعاطي اللقاح للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، والأشخاص الأكثر تأثرًا، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

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