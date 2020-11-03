‎الرئيسية
جديد الأخبار
معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل على نفقته

معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل على نفقته

2020/11/03
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
62
0
طباعة
معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل على نفقته
المواطن - الرياض

ابتكر معلم وسيلة تحفيزية بهدف تشجيع طلابه على التحصيل، من خلال تقديم جوائز قيمة لهم وإيصالها إلى منازلهم عن طريق مندوبي التوصيل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، قال المعلم عبداللطيف الغضيه: إنه يتم توصيل هذه الهدايا لمنازل وبيوت أولياء الأمور من خلال مندوب توصيل يتم التنسيق معه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد المعلم أنه يقوم بهذا العمل على نفقته الخاصة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؛ بهدف تشجيع الطلاب على التحصيل الدراسي.


ذات صلة :
  • سلمان الدوسري: السعودية تعرف كيف تحافظ على مصالحها أيًّا كان رئيس أمريكا
    •
  • الجوازات: تمديد هوية زائر الممنوحة لليمنيين المقيمين في السعودية إلكترونيًّا
    •
  • تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا
    •
  • وزير الثقافة: واحة الدرعية للفنون ستكون حاضنة لكل مبدعي العالم
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :