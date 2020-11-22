مفاجأة قد تحطم آمال النصر بعد التصعيد إلى “كاس”

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة النصر يوم الاثنين الماضي، التوجه لمحكمة التحكيم الرياضية “كاس” وذلك وفقًا للأنظمة القانونية عقب رفض الاستئناف المقدم من العالمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد بيرسبوليس الإيراني.

وجاء بيان إدارة العالمي كالتالي: ” حرصًا من مجلس الإدارة على حفظ حقوق النادي، ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس، فقد بدأت إدارة النادي إجراءات الرفع لـ كاس وفق ما تنص عليه الأنظمة”.

ولكن كشف القانوني التونسي علي عباس مفاجأة صادمة لـ إدارة أصفر العاصمة، حول التصعيد للمحكمة الرياضية. النظر في احتجاج النصر يحتاج لموافقة الآسيوي وبيرسبوليس وتحدث عباس لـ الزميلة “الاقتصادية” قائلًا بأن الاحتجاج الذي تقدم به النصر إلى كاس لن يُنظر خلال المدة القريبة بدون وجود موافقة من نادي بيرسبوليس والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشيرًا إلى أن الاحتجاج لن يُدرج ضمن الجلسات المستعجلة حتى وإن بقي على النهائي أقل من شهر. كيف يستفيد العالمي في حال لم يُنظر إلى احتجاجه ؟ وأضاف عباس بأنه إذا لُعب نهائي دوري أبطال آسيا ولم تصدر أي نتيجة حول احتجاج العالمي فالموضوع يكون انتهى رياضيًا، كذلك سيحصل النصر فقط على تعويض مالي في حال كسب الاستئناف.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن يوم الاثنين الماضي، رفض لجنة الاستئناف بالاتحاد القاري للاستئناف الذي تقدم به النصر بعد رفض احتجاجه ضد بيرسبوليس من قبل لجنة الانضباط في الاتحاد القاري.

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