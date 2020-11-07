مكافأة Double لـ نجوم النصر بعد الفوز الأول

المواطن - محمد سمعه

قدم نجوم الفريق الكروي الأول بـ النصر، مباراة ممتازة أمام نادي القادسية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالمي بسبب الإصابات وفيروس كورونا.

وبحسب الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي فإن إدارة النصر، قررت مكافأة لاعبي العالمي بمنحهم مكافأة Double وذلك بعد حصد أول 3 نقاط في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل رفع الروح المعنوية لدى نجوم الفريق لمواصلة سلسلة الانتصارات.

أحداث مباراة النصر والقادسية:

وكان الفريق الكروي الأول بـ النصر، تمكن من تحقيق أول فوز بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، بالفوز على نادي القادسية بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وبدأ الشوط الأول بين الفريقين بأداء هادئ، حيث لم ينجح أيٌّ منهما في إحراز الهدف الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر العالمي عن أنيابه الهجومية، حيث سجل اللاعب عبدالإله العمري الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السابعة والأربعين عبر ضربة رأسية متقنة.

وواصل العالمي ضغطه، بكل قوة وذلك من أجل إضافة الهدف الثاني مستغلًّا تراجع القادسية.

العالمي يحقق أول فوز له في الدوري:

وعند حلول الدقيقة الخامسة والستين، تمكن اللاعب فراس البريكان من إضافة الهدف الثاني لأصفر العاصمة ليقترب العالمي من تحقيق أول 3 نقاط له في الدوري.

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