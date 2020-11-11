المواطن - مروة نبيل

أصبح ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة قريبًا من استضافة المباريات مرة أخرى، بعد إغلاقه منذ عام 2012 بسبب أعمال التوسعة.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل:

وأكد الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”، أنه وفقًا لمصادره الخاصة فإن ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزًا في يوليو 2021، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية شهر يناير تقريبًا.

ومن جانبه، أعرب نجم نادي الاتحاد السابق، حمد المنتشري، عن سعادته بعودة ملعب الأمير عبد الله الفيصل لاستضافة المباريات مجددًا، خاصة أنه كان شاهدًا على معظم البطولات التي توج بها العميد.

الملعب شاهدًا على إنجازات الاتحاد:

وقال المنتشري: “أكثر إنجازات الاتحاد كانت في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وأكثر مباراة أتذكرها كانت في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا أمام جيونبك؛ وفزنا بهدفين مقابل هدف وتأهلنا”.

وواصل نجم العميد السابق حديثه في برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أجمل ما في هذا الملعب هي أرضيته، حيث إنها خيالية وتختلف عن الملاعب الأخرى، وما يعيبه هو المدرجات التي م تكن لتستوعب العدد الهائل من جماهير الاتحاد أو الأهلي”.

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