‎الرئيسية
الرياضة
ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزًا في يوليو 2021
تم إغلاقه منذ 2012 لأعمال التوسعة

ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزًا في يوليو 2021

2020/11/11
الساعة 1:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
153
0
طباعة
ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزًا في يوليو 2021 وزير الرياضة يتفقد الملعب
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 ملعب الأمير عبدالله الفيصل:
1.1 الملعب شاهدًا على إنجازات الاتحاد:

أصبح ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة قريبًا من استضافة المباريات مرة أخرى، بعد إغلاقه منذ عام 2012 بسبب أعمال التوسعة.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل:

وأكد الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”، أنه وفقًا لمصادره الخاصة فإن ملعب الأمير عبدالله الفيصل سيكون جاهزًا في يوليو 2021، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية شهر يناير تقريبًا.

ومن جانبه، أعرب نجم نادي الاتحاد السابق، حمد المنتشري، عن سعادته بعودة ملعب الأمير عبد الله الفيصل لاستضافة المباريات مجددًا، خاصة أنه كان شاهدًا على معظم البطولات التي توج بها العميد.

 

ملعب الأمير عبدالله الفيصل
جانب من أعمال التطوير في الملعب

الملعب شاهدًا على إنجازات الاتحاد:

وقال المنتشري: “أكثر إنجازات الاتحاد كانت في ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وأكثر مباراة أتذكرها كانت في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا أمام جيونبك؛ وفزنا بهدفين مقابل هدف وتأهلنا”.

وواصل نجم العميد السابق حديثه في برنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “أجمل ما في هذا الملعب هي أرضيته، حيث إنها خيالية وتختلف عن الملاعب الأخرى، وما يعيبه هو المدرجات التي م تكن لتستوعب العدد الهائل من جماهير الاتحاد أو الأهلي”.

ملعب الأمير عبدالله الفيصل
الفيصل يتفقد الملعب
عبدالعزيز بن تركي الفيصل في ملعب الأمير عبدالله الفيصل
وزير الرياضة خلال زيارة الملعب

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :