ملياردير تركي يبيع أحد أكبر مراكز التسوق في إسطنبول إلى قطر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفاد موقع أحوال التركي، استنادًا إلى صحيفة دنيا التركية، أن الملياردير التركي فيريت شاهينك وافق على بيع أحد أكبر مراكز التسوق في إسطنبول إلى صندوق الثروة السيادي القطري بنحو مليار دولار.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميًّا خلال الأيام المقبلة عن بيع إستينيا بارك، الواقع في الجانب الأوروبي من إسطنبول، لشركة قطر القابضة، الذراع الاستثماري لجهاز قطر للاستثمار (QIA).

شاهينك، 56 عامًا، من بين العديد من رجال الأعمال الأتراك المليارديرات الذين عانوا ماليًّا منذ أن اجتاحت أزمة العملة الأسواق المالية في صيف 2018.

وقد اتفق الملياردير التركي مع البنوك على إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات من العملات الأجنبية، والتي زادت تكلفة سدادها بعد ذلك.

تأثير الليرة:

وفي ظل تراجع الليرة، باع شاهينك، الذي يسيطر على مجموعة دوجوش القابضة، مراسي في تركيا واليونان والإمارات العربية المتحدة وكرواتيا لشركة الاستثمار CVC Capital هذا العام أثناء تفريغ الأصول، كما طرح عدة فنادق فاخرة للبيع.

وتبلغ قيمة الليرة التركية الآن 7.77 للدولار مقارنة بنحو 1.6 ليرة للدولار في بداية عام 2011.

وأصبح الملياردير رمزًا للنجاحات الاقتصادية والتجارية لتركيا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال ملكيته لبنك جارانتي التركي الرائد وشركات إعلامية، لكن الأزمة الحالية اضطرته إلى بيع عدد كبير من أملاكه.

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