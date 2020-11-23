مناقشة حادة بين الجهاز الفني لـ النصر وحكم الديربي

المواطن - مروة نبيل

دخل الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في حديث حاد مع حكم ديربي الرياض، الأوروغوياني أندريس كونيا بعد نهاية المباراة مباشرة.

ناصر الشيبان – مراسل السعودية الرياضية :

شاهدنا حديث حاد ما بين الجهاز الفني للنصر مع الطاقم التحكيمي للمباراة حول بعض الأحداث التي دارت في أرضية الملعب.#الهلال_النصر pic.twitter.com/HtYObmhttB — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2020

مناقشة حادة بين جهاز النصر والحكم:

وقال مراسل القنوات الرياضية السعودية، ناصر الشيبان: “شاهدنا حديث حاد ما بين الجهاز الفني لنادي النصر مع الطاقم التحكيمي للمباراة حول بعض الأحداث التي دارت في أرضية الملعب خاصة الهدف الذي سجله عبدالرزاق حمدالله وألغاه الحكم”.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله قد سجل هدف التعادل في شباك الهلال عند الدقيقة 66، إلا أن حكم الديربي ألغاه بداعي التسلل على مواطنه نور الدين أمرابط، وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو الـVAR، الأمر الذي أغضب الجهاز الفني.

ديربي الرياض:

وانتهت مباراة الهلال ضد النصر التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة “قمة الرياض”، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين دون رد سجلهما الفرنسي بافيتيمبي غوميز وصالح الشهري.

وبعد مباراة اليوم، انفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، مستغلًّا تعثر الشباب، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي عند 3 نقاط.

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