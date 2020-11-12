منتخب البرتغال يسحق أندورا وديًّا بسباعية نظيفة

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب البرتغال، بقيادة المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس، في الفوز بسباعية نظيفة على منتخب أندورا، وذلك في إطار لقاء ودي أُقيم بين المنتخبين في Fifa Day.

نتيجة الشوط الأول من مباراة منتخب البرتغال وأندورا:

ونجح سيليساو أوروبا في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بيدرو نيتو بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

وواصل الفريق البرتغالي ضغطه لإضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول حتى تمكن اللاعب باولينيو من إضافة ثاني الأهداف لرفقاء كريستيانو رونالدو بالدقيقة الـ30.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم البرتغال على أندورا بثنائية نظيفة.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني، من المباراة واصل المنتخب البرتغالي صحوته حتى أضاف الهدف الثالث عبر اللاعب ريناتو سانشيز بالدقيقة الـ56 ثم عاد باولينيو وأضاف الهدف الرابع للفريق البرتغالي بالدقيقة الحادية والستين.

وتراجع أداء منتخب أندورا، مما أعطى الفرصة للفريق البرتغالي لإضافة الهدف الخامس عبر اللاعب إيميلي جارسيا لاعب أندورا بالخطأ في مرماه بالدقيقة السابعة والسبعين.

ثم عاد منتخب البرتغال وأضاف الهدف السادس عبر نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو بالدقيقة الـ86، واختتم اللاعب جواو فليكس أهداف اللقاء بإحراز السابع للفريق البرتغالي بالدقيقة الثامنة والثمانين.

وكان رونالدو تُوج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016 بـ فرنسا، إضافة للفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية في صيف 2019 على حساب المنتخب الهولندي في المباراة النهائية.

وفي وقت سابق، رد جمهوري الهلال والنصر، بصورة مثيرة على الوسم الذي دُشن مؤخرًا حول اهتمام النصر بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ورغم أن ردود الجمهورين عجيبة إلى حد ما، لكن الدوري السعودي أصبح واجهة للنجوم الكبار، كما أن خزينة الهلال والنصر قادرة على استقطاب أفضل النجوم العالميين في كرة القدم، مثل انضمام النيجيري أحمد موسى إلى النصر واللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لصفوف الهلال.

وتصدر وسم “رونالدو نصراوي” موقع “تويتر” أمس الأربعاء، حيث عبرت جماهير العالمي عن حلمها بضم رونالدو رغم أن الأمر مستحيل؛ كون اللاعب يريد إنهاء مسيرته في الدوري الأمريكي أو الانضمام للبرازيلي نيمار في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ووصل الأمر إلى انتشار مقطع فيديو بشكل ساخر ومفبرك للنجم البرتغالي وهو يتحدث عن قبوله عرض النصر، كما أضاف في الفيديو المفبرك أنه حزين لرحيل اللاعب عوض خميس. كما تم فبركة فيديو لـ رونالدو وهو يتحدث على هيئة عبدالفتاح عسيري نجم العالمي حيث قال: “كل إنسان طموح يحب النصر”.

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