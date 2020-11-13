 منظمو الفورمولا 1 في السعودية يكشفون عن تفاصيل سباق جدة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال منظمو الفورمولا 1 في السعودية: إن تصميم الحلبات الجديدة الخاصة بالسباقات التي ستقام في جدة سيعطي الأولوية لتجاوز المنافسين بعضهم البعض، لذا فهو جيد للسباق.

وأبرز موقع أوتو سبورت تصريحات رؤساء الفورمولا 1 في السعودية، وقد اتفق المنظمون الأسبوع الماضي على صفقة مع شركة تصميم حلبات السباق تيلكي لتصميم حلبة السباق في جدة.

كيف سيكون المضمار:

وكشف الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والمسؤول عن السباق، أن المنظمين لا يريدون مضمارًا يبدو جميلًا للصور أو التلفزيون، ولكنهم يريدون مضمار يصلح للسباقات.

وردًّا على سؤال من موقع أوتو سبورت عن نوع التصميم الذي سيكون عليه المسار الجديد، قال الفيصل: “هدفنا هو جعله سباقًا مثيرًا، لا نريده أن يكون أحد السباقات المملة، بالنسبة لنا، نحن نستضيف الفورمولا 1 لأننا نريد الإثارة والتشويق، وما يمكنني قوله هو أننا نبذل قصارى جهدنا لجعله سباقًا مثيرًا.

وقال المنظمون السعوديون: إن تخطيط المسار قد تم تحديده بنسبة 80 بالمائة، ومن المحتمل أن يكون مختلفًا تمامًا عن الحلبات الأخرى المدرجة في الجدول.

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