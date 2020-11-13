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 منظمو الفورمولا 1 في السعودية يكشفون عن تفاصيل سباق جدة
المضمار سيكون مختلفًا

 منظمو الفورمولا 1 في السعودية يكشفون عن تفاصيل سباق جدة

2020/11/13
الساعة 7:20 مساءً
- ‎فيأخبار السيارات, حصاد اليوم
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 منظمو الفورمولا 1 في السعودية يكشفون عن تفاصيل سباق جدة
المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال منظمو الفورمولا 1 في السعودية: إن تصميم الحلبات الجديدة الخاصة بالسباقات التي ستقام في جدة سيعطي الأولوية لتجاوز المنافسين بعضهم البعض، لذا فهو جيد للسباق.

وأبرز موقع أوتو سبورت تصريحات رؤساء الفورمولا 1 في السعودية، وقد اتفق المنظمون الأسبوع الماضي على صفقة مع شركة تصميم حلبات السباق تيلكي لتصميم حلبة السباق في جدة.

كيف سيكون المضمار:

وكشف الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي لرياضة السيارات والمسؤول عن السباق، أن المنظمين لا يريدون مضمارًا يبدو جميلًا للصور أو التلفزيون، ولكنهم يريدون مضمار يصلح للسباقات.

فورمولا 1

وردًّا على سؤال من موقع أوتو سبورت عن نوع التصميم الذي سيكون عليه المسار الجديد، قال الفيصل: “هدفنا هو جعله سباقًا مثيرًا، لا نريده أن يكون أحد السباقات المملة، بالنسبة لنا، نحن نستضيف الفورمولا 1 لأننا نريد الإثارة والتشويق، وما يمكنني قوله هو أننا نبذل قصارى جهدنا لجعله سباقًا مثيرًا.

وقال المنظمون السعوديون: إن تخطيط المسار قد تم تحديده بنسبة 80 بالمائة، ومن المحتمل أن يكون مختلفًا تمامًا عن الحلبات الأخرى المدرجة في الجدول.


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