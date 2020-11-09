من كان يقصد السومة بـ إشارته المثيرة للجدل في مباراة العين ؟

المواطن - محمد سمعه

أقدم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي على فعل إشارة غريبة بوضع يده على عينيه بعد أن سجل هاتريك في مباراة العين بالجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأنه يسخر من الانتقادات الإعلامية التي تعرض لها مؤخرًا.

وفهم الكثيرون أن السومة يقصد بحركته تلك أنه لا يرى من ينتقده، مما تسبب في إثارة غضب الإعلاميين والجماهير كون اللاعب السوري رد بشكل غير لائق.

واعترف الناقد الرياضي حسن عبدالقادر أن اللاعب السوري وجه له إشارة أنه لا يراه وذلك بعد أن انتقده في أول 3 جولات من الدوري كون لاعب الأهلي لم يعرف طريق الشباك.

السومة ليس فوق النقد

وكان حسن عبدالقادر أكد أن اللاعب السوري ليس فوق النقد مضيفًا أن النقد جعله يعرف طريق الشباك في الجولة الرابعة.

وتمكن السومة من أن يُصبح أول لاعب في دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 يُسجل “هاتريك” متفوقًا على العديد من اللاعبين الكبار.

وحقق اللاعب السوري طوال مشاركاته في مباريات الدوري السعودي 8 هاتريك وهو رقم قياسي لم يتمكن أي لاعب من تحقيقه في الألفية، وكذلك في تاريخ المسابقة. نجم الأهلي يهدد حمدالله كما أن السومة نجح في توصيل رسالة تهديد للمغربي عبدالرزاق حمدالله بأنه سينافس على لقب هداف الدوري السعودي مبكرًا، بعد أن فقد اللقب في آخر موسمين، لمصلحة المهاجم المغربي.

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