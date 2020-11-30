موسى المحياني ينصح النصراويين

المواطن - مروة نبيل

وجه الناقد الرياضي موسى المحياني نصيحة إلى النصراويين، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

المحياني ينصح النصراويين:

وقال موسى المحياني: “لم يكن النصر جاهزًا لتحقيق طموحات محبيه كما وصفه البعض بداية الموسم.. وليس هشًّا ليسقط الآن كما تغيرت بعض الآراء حوله وزادت حدتها بعد خسارة كأس الملك”.

وتابع المحياني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “التطرف في الآراء لم ولن يكون في صالح النصر.. أتمنى أن يكون التوازن في الطرح حاضرًا في قادم سوف يحتاج للحكمة أكثر من أي أمر آخر”.

تراجع نتائج العالمي:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني العالمي من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

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