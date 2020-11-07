موعدان مقترحان لـ إقامة نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعدين مقترحين لإقامة نهائي كأس الملك موسم 2019/ 2020 بين فريقي الهلال والنصر في شهر نوفمبر الجاري.

واستقر اتحاد القدم على تحديد موعد المباراة النهائية للبطولة إما يوم 26 أو 28 نوفمبر، حيث ينتظر رد الجهات المختصة للموافقة على أحد اليومين لإقامة المباراة النهائية بين الهلال والنصر وفقًا لـ Goal.

الهلال والنصر قد يتقابلان مرتين خلال أيام قليلة:

وفي حال تمت الموافقة على إقامة النهائي يوم 26 فهذا يعني تأجيل لقاء الهلال والنصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المقرر إقامته يوم 23 إلى موعد آخر، وإذا أُقيم النهائي يوم 28 نوفمبر، فهذا يعني إقامة مباراة الهلال والنصر في الدوري في موعدها يوم 23 نوفمبر.

كيف وصل الهلال والنصر إلى نهائي كأس الملك ؟

وكان الهلال صعد إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب فريق أبها، بينما صعد النصر إلى النهائي على حساب النادي الأهلي.

يذكر أن التعاون هو من فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018/ 2019 بعد الفوز على نادي الاتحاد بثنائية لهدف في المباراة التي أُقيمت يوم 2 مايو 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويعد النادي الأهلي أكثر المتوجين بلقب كأس الملك برصيد 13 بطولة.

شارك الخبر