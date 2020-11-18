موعد عودة الثلاثي الدولي للمشاركة بـ تدريبات الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، لمواجهة فريق الفيصلي يوم الاثنين المقبل بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد عن موعد عودة الثلاثي الدولي عبدالإله المالكي و مهند الشنقيطي وسعود عبدالحميد لتدريبات العميد بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب السعودي.

وقال علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر”: إن الثلاثي سيشارك في تدريبات العميد غدًا الخميس.

ويحتل الفريق الكروي الأول بـ العميد، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري وبرصيد خمس نقاط وذلك بعد مرور 4 جولات من عمر الدوري.

إنذار أخير للمهاجم الصربي:

وفي وقت سابق، وجه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، إنذارًا أخيرًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ وذلك قبل حسم مصيره مع الفريق في يناير 2021.

جماهير الاتحاد تنقلب على بريجوفيتش

وكان العديد من جمهور العميد طالبوا برحيل اللاعب الصربي، بسبب قلة مستواه الفني وعدم استفادة الفريق منه في المباريات بالفترة الأخيرة.

وقرر كاريلي توجيه إنذار أخير للاعب الصربي والسماح له بالمشاركة مع الفريق الاتحادي بالمباريات المقبلة كفرصة أخيرة له قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية وذلك وفقًا لـ صحيفة “عكاظ”. ويأتي قرار كاريلي، بسبب الفترة الصعبة التي مر بها اللاعب الصربي في بلاده حيث قُبض عليه من الشرطة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، إضافة لابتعاده عن الملعب والمباريات بقرار من المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني السابق للاتحاد. وكان بريجوفيتش انضم للاتحاد في يناير 2019 قادمًا من نادي باوك اليوناني.

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