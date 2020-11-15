إنذار أخير لـ بريجوفيتش قبل حسم مصيره

المواطن - محمد سمعه

وجه المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، إنذارًا أخيرًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ وذلك قبل حسم مصيره مع الفريق في يناير 2021.

جمهور الاتحاد غاضب من اللاعب الصربي

وكان العديد من الجمهور الاتحادي طالبوا برحيل اللاعب الصربي، بسبب قلة مستواه الفني وعدم استفادة الفريق منه في المباريات بالفترة الأخيرة.

وقرر كاريلي توجيه إنذار أخير للاعب الصربي والسماح له بالمشاركة مع الفريق الاتحادي بالمباريات المقبلة كفرصة أخيرة له قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية وذلك وفقًا لـ صحيفة “عكاظ”.

سبب قرار كاريلي بمنح بريجوفيتش فرصة أخيرة

ويأتي قرار كاريلي، بسبب الفترة الصعبة التي مر بها اللاعب الصربي في بلاده حيث قُبض عليه من الشرطة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، إضافة لابتعاده عن الملعب والمباريات بقرار من المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني السابق للاتحاد.

وكان بريجوفيتش انضم للاتحاد في يناير 2019 قادمًا من نادي باوك اليوناني.

لقطة حجازي أثارت الإعجاب

وفي وقت سابق، أثارت لقطة المدافع المصري أحمد حجازي مع زميله في الاتحاد، ألكسندر بريجوفيتش الجدل، وذلك قبل إحراز الهدف الأول للعميد بـ مباراة الاتحاد والتعاون التي أُقيمت يوم 6 نوفمبر بالجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعرضت القنوات الرياضية السعودية مقطع فيديو لـ حجازي وهو يمنع المهاجم الصربي من تسديد ركلة الجزاء، حيث أخبره بأن المدرب فابيو كاريلي طلب من مواطنه البرازيلي رومارينيو بتسديد الركلة بدلًا منه وهو ما تم بالفعل.

وعقب إحراز رومارينيو للهدف، توجه حجازي مع المهاجم الصربي للاحتفال مع اللاعب البرازيلي بالهدف.

وأعربت الجماهير الاتحادية عن سعادتها بما فعله أحمد حجازي، حيث أكدت أنه أخيرًا أصبح للاتحاد قائد في الملعب.

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