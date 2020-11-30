موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

المواطن - مروة نبيل

تترقب جماهير الأبيض مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش المقبلة، أملًا في استعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد النادي الأهلي.

الزمالك ضد طلائع الجيش:

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد طلائع الجيش يوم غد الثلاثاء عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويواجه الفائز من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، الفريق الفائز من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، التي ستُقام في وقت لاحق، مساء يوم غد أيضًا.

ويسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز في مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا لصالح النادي الأهلي، فيما يطمح الفريق العسكري في خطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

قائمة الزمالك:

وجاءت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراة نصف نهائي كأس مصر، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ محمود جنش، محمد أبو جبل ومحمد عواد، وفي الدفاع؛ حاتم سكر، محمود علاء، محمد عبدالغني، محمد عبد السلام، حازم إمام وأحمد عيد.

وضمت القائمة في خط الوسط؛ طارق حامد، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، سيف جعفر، حسام أشرف، محمود عبدالعزيز، محمد أشرف روقا، محمد أوناجم، محمود عبدالرزاق شيكابالا، كريم بامبو ومصطفى فتحي، وفي الهجوم؛ أسامة فيصل ومصطفى محمد.

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