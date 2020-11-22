موعد مباراة الهلال ضد النصر والقناة الناقلة

المواطن - محمد سمعه

ينتظر عشاق ديربي الهلال ضد النصر غدًا الاثنين المواجهة النارية بين الفريقين وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي “درة الملاعب” في الرياض.

وستنقل قناة KSA Sports 1 HD وقائع ديربي الرياض في الدوري.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف استثنائية حيث يعاني كل منهما من غيابات وإصابات في صفوف الفريقين بسبب كورونا ولأسباب أخرى.

لوشيسكو يحدد حارس الهلال ضد النصر

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال استقر على بديل الحارس عبدالله المعيوف لحراسة مرمى الهلال أمام النصر غدًا.

وسيتجه لوشيسكو للدفع بالحارس عبدالله الجدعاني ليكون بديل المعيوف أمام النصر وفقًا لـ صحيفة “البلاد”.

كذلك سيغيب عن الهلال، اللاعب سالم الدوسري بعد إصابته في اليد اليمنى خلال مباراة السعودية وجامايكا الودية يوم 14 نوفمبر الجاري.

غموض حول مشاركة مايكون وخالد الغنام

أما النصر فاستعاد خدمات اللاعب البرازيلي بيتروس بعد تعافيه من فيروس كورونا، كذلك لا يزال مصير مايكون واللاعب خالد الغنام، حول المشاركة أمام الهلال غامضًا بعد إصابتهما بـ كورونا مؤخرًا.

وفي أول أمس، وجه سالم الدوسري طلبًا شخصيًّا لجماهير الهلال، وذلك قبل مواجهة النصر مرتين خلال الأسبوع الحالي.

ومن خلال مقطع فيديو نشره الدوسري عبر حسابه في Snap Chat قال لاعب الهلال للجماهير: “لا تنسوني من دعواتكم”.

وحتى الآن لم يُحسم مصير سالم الدوسري حول المشاركة في ديربي الهلال والنصر، لكن الأقرب هو عدم مشاركته في لقاء الدوري لتجهيزه من أجل المشاركة مع الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك بنهاية الأسبوع الحالي.

وكان الزعيم صعد لنهائي كأس الملك على حساب نادي أبها بالفوز بثنائية نظيفة في دور الـ4، بينما صعد النصر على حساب الأهلي.

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