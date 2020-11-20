موقع يوناني يبرز توطيد العلاقات بين السعودية واليونان من خلال السياحة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

سلط موقع جي تي بي اليوناني الضوء على الاتصال الهاتفي بين وزير السياحة، أحمد عقيل الخطيب، ونظيره اليوناني هاري ثيوهاريس، والذي شمل كيفية تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال السياحة والاستثمارات وكذلك سبل معالجة أزمة فيروس كورونا جدول أعمال المحادثات.

اتفاقيات هامة

واتفق الوزيران على إنشاء لجنة سياحية مشتركة تقوم بتخطيط إجراءات تبادل البيانات والمعلومات والفعاليات التعليمية وورش العمل من أجل تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والترويج للمنتجات الخاصة بالبلدين في الأسواق الدولية.

وقال الجانبان إنهما سيعينان أيضًا جهات اتصال لتمهيد الطريق أمام النشاط الاستثماري، ونادوا بضرورة التنسيق بشأن سياسات التنمية الاجتماعية الشاملة من خلال السياحة، والهدف من ذلك هو تحويل القطاعات الإنتاجية للاقتصاد اليوناني، وزيادة الدخل والتوظيف على المستوى الإقليمي وتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

مواجهة فيروس كورونا

وكانت القضية الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها هي اقتراح اليونان لتنفيذ بروتوكول اختبار سريع موحد لفيروس كورونا في جميع المطارات الأوروبية من أجل تمكين السفر وضمان سلامة المسافرين ومحترفي السياحة وسكان الوجهات.

وقدم ثيوهاريس الاقتراح لقادة السياحة خلال الدورة السادسة للجنة أزمة السياحة العالمية التي عقدتها منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عبر مؤتمر عبر الهاتف الشهر الماضي.

وفي حديثه مع الخطيب عبر الهاتف، أطلع ثيوهاريس نظيره على نجاح نظام الدخول الآمن “EVA” الذي تم تنفيذه حاليًا، والذي أدى إلى تحسين فعالية ضوابط فيروس كورونا بشكل كبير، وعرض مشاركة النتائج اليونانية مع السعودية.

من جانبه شكر الخطيب على مقترحاته التي تم إدراج عدة نقاط منها في نتائج قمة مجموعة العشرين، مضيفًا أن الرعايا السعوديين سيستمرون في زيارة اليونان العام المقبل بدرجة أكبر.

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