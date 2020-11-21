نتيجة المسحة الجديدة لنجوم التعاون قبل مباراة الوحدة

المواطن - محمد سمعه

خضع لاعبو الفريق الكروي الأول بـ التعاون مع مدربهم الفرنسي باتريس كارتيرون لمسحة جديدة عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إصابة بعض عناصر الفريق بالفيروس قبل فترة التوقف الدولي.

وأكد فهد المحيميد المشرف على الفريق بسكري القصيم أن جميع العناصر التي كانت مصابة بالفيروس جاءت نتائجها سلبية مضيفًا أن الفريق جاهز لمواجهة الوحدة يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

سكري القصيم يرفع اللياقة

وأكد المحيميد إلى أن سكري القصيم يُركز حاليًا على رفع اللياقة البدنية للاعبين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا ثم تعافوا من الفيروس مؤخرًا.

جدير بالذكر أن سكري القصيم سيواجه الوحدة يوم الثلاثاء المقبل، بينما يواجه الاتفاق، فريق الفتح.

سبب استقالة التويجري من رئاسة أعضاء شرف التعاون

وفي وقت سابق، تقدم علي التويجري، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي التعاون، باستقالته، معتذرًا عن الاستمرار في منصبه؛ وذلك بسبب ظروفه الخاصة.

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن علي التويجري سيظل داعمًا للنادي في المستقبل، متمنيًا لرئيس هيئة الشرف القادم كل التوفيق والنجاح والعمل على تحقيق طموحات جمهور سكري القصيم.

وأوضح علي التويجري أنه تقدم باستقالته خلال اجتماع أعضاء الشرف الذي أُقيم في ضيافة الشيخ عبدالعزيز الحميد في منتجع العزيزية.

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