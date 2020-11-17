نتيجة فقر الشعب والاقتصاد المنهار .. انخفاض شراء السلع الأساسية في إيران

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

قال مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني، الهيئة البرلمانية الإيرانية: إن متوسط ​​استهلاك السلع الأساسية في عام 2019 انخفض بشكل كبير مقارنة بعام 2018.

ونقلًا عن دراسة أبرزها موقع راديو فردا، ذكرت وكالة أنباء تسنيم المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن استهلاك لحم العجل انخفض بنسبة 20 في المائة بين عامي 2016 و2019، ووصلت إلى 29 في المائة في هذا الفترة.

كما انخفض استهلاك المنتجات الأخرى في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك انخفاض بنسبة 8% في الأرز الأجنبي، و6% في الزيت النباتي، و4% في السكر.

وبناءً على الدراسة، كان الانخفاض في استهلاك السلع الأساسية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر أهمية.

العقوبات السبب الرئيسي:

خلال العام الماضي، تراجعت القوة الشرائية للعديد من الأسر الإيرانية، بسبب زيادة العقوبات ، وتراجع عائدات النفط، وتقلبات أسعار الصرف، والزيادات الكبيرة في أسعار المواد الخام والسلع.

في جلسة علنية في 11 نوفمبر، وافق مجلس الشورى الإيراني على اقتراح يجبر الحكومة على دفع إعانات للسلع الأساسية في شكل كوبونات.

ووفقًا للاقتراح، الذي سيصبح قانونًا إذا أقره مجلس صيانة الدستور، سيُطلب من الحكومة تقديم المزيد من الإعانات لنحو ستين مليون مواطن اعتبارًا من بداية النصف الثاني من السنة التقويمية الإيرانية الحالية، والتي بدأت في 20 مارس، 2020. ومع ذلك، عارضت إدارة الرئيس حسن روحاني الاقتراح البرلماني.

وردًّا على الاقتراح، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيع: إن تنفيذ اقتراح برلماني تم الاتفاق عليه دون تنسيق الإدارات التنفيذية سيواجه صعوبات، بعد أن أكد في السابق أن الاقتراح سيكون من الصعب تمويله.

ووفقًا لآخر تقرير شهري لمركز الإحصاء الإيراني، نُشر في وقت سابق من شهر نوفمبر، بلغ التضخم في إيران، أو الزيادة في أسعار السلع في شهر معين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، 41.4% في أكتوبر 2020.

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