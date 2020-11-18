نوير يكشف سبب سداسية منتخب إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس المرمى مانويل نوير أن هزيمة ألمانيا بسداسية دون رد ضد منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم تُعد بمثابة صدمة للاعبي الفريق بالكامل.

منتخب إسبانيا ضد ألمانيا

ولعب منتخب إسبانيا ضد ألمانيا على ملعب “لا كارتوخا” في إشبيلية بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري الأمم الأوروبية، ونال المانشافات هزيمة هي الأسوأ في تاريخه بسداسية نظيفة.

وأحرز سداسية إسبانيا ضد منتخب ألمانيا كل من؛ موراتا في الدقيقة 17، رودري عند الدقيقة 38، وأوريازابال في الدقيقة 89، بالإضافة إلى الهاتريك الذي سجله فيران توريس عند الدقائق 33، 55 و72.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي رسميًا، فيما تجمد رصيد منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم عند 9 نقاط في وصافة الترتيب.

نوير: هزيمة منتخب ألمانيا محبطة

وعلق حارس مرمى منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على الخسارة الثقيلة خلال تصريحاته لشبكة “إيه آر دي” الألمانية، قائلًا: “إنها هزيمة محبطة لنا جميعًا ليس فقط للمدافعين”.

وأضاف نوير قائلًا: “إنني جزء من الفريق.. خسرنا المباراة معًا، لغة الجسد والتواصل كانت ضعيفة للغاية، كان يجب أن نتحدث معًا بشكل أكبر خاصة بعد الهدف الأول”.

وكانت مباراة منتخب إسبانيا ضد ألمانيا بالأمس خاصة للغاية لحارس المرمى الدولي، حيث إنها حملت رقم 96 له مع منتخب بلاده، ليكون أكثر حراس المرمى مشاركة في المباريات الدولية بقميص المانشافات.

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