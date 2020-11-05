نيفادا تذكرة العبور للبيت الأبيض التي لم يعيرها أحد اهتمامًا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف محمود

يحتل جو بايدن الصدارة بقوة في السباق على البيت الأبيض ولكن مع استمرار فرز أصوات العديد من الولايات فإن دونالد ترامب لا يزال بإمكانه الفوز على منافسه الديمقراطي، ويتضح من الأرقام أن ولاية نيفادا قد تحمل الفوز لأحدهما.

وحتى الآن فإن بايدن متقدم على ترامب بعدد 264 صوتًا مقابل 213 صوتًا من أصل 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي اللازمة للفوز، وفي نهاية المطاف، ستتوقف الانتخابات الأمريكية التاسعة والخمسين على النتائج في خمس ولايات رئيسية هي أريزونا ونيفادا وجورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا.

وهناك ولاية من هذه الولايات الخمس لم تكن في الحسبان، ففي حين أن كلاًّ من أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا يتمتعون بعدد كبير من الأصوات في المجمع الانتخابي بواقع 11، و16، و15 و20 صوتًا على الترتيب، إلا أن نيفادا ذات الستة أصوات فقط لم يكن من المتوقع أن تحمل مفتاح الفوز.

الولاية الحاسمة غير المتوقعة

وعادةً، لا يعير المرشحون اهتمامًا كبيرًا لـ نيفادا، ولم يكن بايدن وترامب استثناءً، حيث لم يعيرها المرشحان اهتمامًا يُذكر، لكنها باتت الولاية الحاسمة في انتخابات هذا العام.

نيفادا بالنسبة لـ بايدن

يحتاج المرشح الديمقراطي للفوز إلى 6 أصوات فقط، وإذا تم حساب أصوات ولاية نيفادا له فإنه سيكون قد فاز في سباق البيت الأبيض بسهولة، وتشير الأرقام الأولية إلى انه متقدم فيها بالفعل لكن بفارق ضئيل للغاية بواقع 49.3% مقابل 48.7% لترامب.

نيفادا بالنسبة لـ ترامب

يحتاج ترامب للفوز إلى 56 صوتًا، وتشير التقديرات الأولية إلى أنه غير متقدم في أريزونا ذات الـ 11 صوتًا، لكنه متقدم في كل من بنسلفانيا (20) وكارولينا الشمالية (15) وجورجيا (16)، وبالتالي يحتاج المرشح الجمهوري لولاية نيفادا كذلك لحسم النتيجة الانتخابية.

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