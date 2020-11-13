نيمار يضع برشلونة في كارثة جديدة

المواطن - محمد سمعه

وضع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، نادي برشلونة الإسباني في كارثة جديدة بعد أن تقدم باستئناف للحصول على مبلغ 7 ملايين يورو من البارشا.

وقالت شبكة Ser البرازيلية إن نيمار طالب البارشا بالحصول على 44 مليون يورو مكافأة التوقيع وبالفوائد فإن نيمار طلب إضافة 7 ملايين إلى المبلغ ليصبح 61 مليون يورو.

وكان نيمار غادر البارشا في صيف 2017 منضمًا لـ باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

يذكر أن البارشا يعاني حاليًا من ضائقة مالية بسبب فيروس كورونا إضافة لأزمات إدارية بعد استقالة جوزيب بارتوميو من رئاسة النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ” أس ” الإسبانية في وقت سابق إن النجم الأرجنتيني سينتظر وصول الرئيس الجديد لـ برشلونة بعد نهاية الانتخابات في فبراير 2021، من أجل الجلوس معه وتحديد مصيره مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن عائلة النجم الأرجنتيني ترغب في البقاء بمدينة برشلونة، مما يحسم كثيرًا استمرار البرغوث الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني.

وخلال حديث ميسي لـ Goal Espania أكد النجم الأرجنتيني أنه رفض اللجوء للقضايا والمحاكم ضد برشلونة، بسبب عشقه للنادي الذي تربى فيه، مضيفًا أنه استقر على البقاء مع الفريق الكتالوني وبشكل رسمي.

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