هاشم سرور يُشيد بثنائي نادي النصر

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور بمستوى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي سلطان الغنام وعبدالإله العمري، مطالبًا الجماهير في الوقت ذاته بدعم اللاعبين خلال الفترة الحالية.

سرور يُشيد بـ الغنام والعمري

وعلق سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سلطان الغنام أكثر لاعب يمتعني إذا استلم الكرة وانطلق وطريقة المراوغة قبل أن يعكس الكرة.. شيء جميل جدًا”.

وتابع: “والثاني عبدالاله العمري عندما يشق الملعب لمتابعة الطرف لعكس الكرة طريقة أشاهدها تتكرر مع اللاعبين الأوربيين الكبار.. وأتمنى أن يكررها في المباريات بعد التفاهم مع محور الارتكاز”.

ونشر هاشم سرور صورة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بعد الخسارة في ديربي الرياض الأخير، مطالبًا الجماهير بالدعم، وعلق قائلًا: “إن لم تدعم ناديك..! لا تحطم لاعبًا إن كنت بالفعل تعشق النصر”.

نادي النصر يُعاني قبل الديربي

ويستعد نادي النصر لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويطمح فيتوريا لمصالحة الجماهير من تراجع النتائج وخطف اللقب.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث فاز في مواجهة واحدة وخسر في 4 مباريات، والتي كان آخرها ديربي الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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