هل مرض الروماتيزم خطير

الروماتيزم عبارة عن التهابات تصيب المفاصل والعظام وفي حالة إطالة مدة المرض يمكن أن ينتشر في أماكن أخرى من الجسم، وبالتالي يريد الناس معرفة هل مرض الروماتيزم خطير أم لا.

الروماتيزم

مرض الروماتيزم أو كما يعرف بالتهاب المفاصل الروماتويدي هو عبارة عن حالة مزمنة من الالتهابات التي تصيب المفاصل وبعض الأجزاء الأخرى من الجسم، وفي حالة إهمال المرض أو زادت فترة علاجه تقوم هذه الالتهابات بالانتشار في بعض المناطق الأخرى مثل الغضاريف والعظام والمفاصل.

يؤثر الروماتيزم في الكثير من الحالات على أعضاء ووظائف أخرى في الجسم، وهنا تكمن خطورة المرض، حيث يمكن أن يؤثر على أداء الرئتين أو الأوعية الدموية والقلب وبعض الوظائف الأخرى،

أثبتت بعض الإحصائيات الطبية إن حوالي 1 ٪ من السكان في جميع دول العالم يعانون من مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

أثبتت أيضًا هذه الإحصائيات أن مرض الروماتيزم ومخاطر الإصابة به تزيد فرصتها عند النساء بحوالي ثلاث مرات تقريبًا، وبالرغم من أن هذا المرض يمكن أن يصيب أي فرد في أي عمر لا يرتبط بيوم معين إلا أنه يؤثر في أغلب الأحيان على الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا.

أسباب مرض الروماتيزم

قبل معرفة إجابة سؤال هل مرض الروماتيزم خطير أم لا فإنه لابد من معرفة الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض، ومن ثم معرفة خطورته على الجسم بشكل عام، ومن هذه الأسباب نذكر:

الجهاز المناعي : يصاب الفرد بالروماتيزم بسبب مهاجمة الجهاز المناعي بطانة الأغشية وتوجد هذه البطانة حول المفاصل، ويطلق عليها الغشاء الزلالي لذلك يشعر المريض بالألم في المفاصل والعظام.

: يصاب الفرد بالروماتيزم بسبب مهاجمة الجهاز المناعي بطانة الأغشية وتوجد هذه البطانة حول المفاصل، ويطلق عليها الغشاء الزلالي لذلك يشعر المريض بالألم في المفاصل والعظام. ضعف الأربطة : يحدث الروماتيزم نتيجة لحدوث ضعف في الأربطة والأوتار التي تتصل بالمفاصل، وبالتالي يؤثر هذا الضعف في المفاصل ويجعلها تفقد وظائفها الحيوية وقدرتها.

: يحدث الروماتيزم نتيجة لحدوث ضعف في الأربطة والأوتار التي تتصل بالمفاصل، وبالتالي يؤثر هذا الضعف في المفاصل ويجعلها تفقد وظائفها الحيوية وقدرتها. الإلتهابات : نقص الغشاء الزلالي يؤدي إلى الإصابة ببعض الالتهابات، ومن ثم يتم التأثير على العظام والغضاريف والتي توجد في المفاصل.

: نقص الغشاء الزلالي يؤدي إلى الإصابة ببعض الالتهابات، ومن ثم يتم التأثير على العظام والغضاريف والتي توجد في المفاصل. الفيروسات : بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا قد تكون سبب رئيسي في الإصابة بالروماتيزم.

: بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا قد تكون سبب رئيسي في الإصابة بالروماتيزم. الوراثة: وجود تاريخ عائلي لمرض الروماتيزم قد يزيد من فرص الإصابة بالروماتيزم في الأبناء والنسل القادم.

أعراض الإصابة بمرض الروماتيزم

هناك مجموعة من الأعراض التي يشعر بها المريض عند الإصابة بالروماتيزم، عند ملاحظتها يتم الذهاب إلى الطبيب فورًا قبل حدوث أي مضاعفات نتيجة التعرض إلى خطورة المرض، ومن هذه الأعراض يذكرها موقع المواطن:

ألم المفاصل : يشعر المريض بألم شديد في المفاصل نتيجة انحباس السوائل داخل المفاصل وحدوث تورم وتهيج بداخلها.

: يشعر المريض بألم شديد في المفاصل نتيجة انحباس السوائل داخل المفاصل وحدوث تورم وتهيج بداخلها. التعب والإجهاد : من أول الأعراض التي يصاب بها المريض، نتيجة الالتهابات الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى الادوية أيضًا تزيد من تعب وأرق الفرد بالإضافة إلى التعب النفسي.

: من أول الأعراض التي يصاب بها المريض، نتيجة الالتهابات الموجودة في الجسم، بالإضافة إلى الادوية أيضًا تزيد من تعب وأرق الفرد بالإضافة إلى التعب النفسي. تورم المفاصل : كما تحدثنا من قبل يحدث تورم في المفاصل تعيق من حركة الشخص المصاب ومن قدرته على النوم مع الشعور بألم.

: كما تحدثنا من قبل يحدث تورم في المفاصل تعيق من حركة الشخص المصاب ومن قدرته على النوم مع الشعور بألم. احمرار المفاصل: من أول الأعراض التي تحدث أو ما تعرف بالأعراض المبكرة حيث يلاحظ المريض احمرار المفصل المصاب بالروماتيزم نتيجة توسع الشعيرات الدموية.

الأعراض الشائعة للروماتيزم

هناك مجموعة أخرى من الأعراض الشائعة التي تحدث نتيجة الإصابة بالروماتيزم، ومنها:

تفقد المفاصل قدرتها على الحركة المطلوبة والسريعة العادية للفرد.

في حالة الإصابة بالروماتيزم في مفاصل القدمين لا يستطيع الفرد أن يمشي باستقامة.

قد يلاحظ الشخص المريض وجود تشوهات في شكل المفاصل المصابة بالروماتيزم.

قد يكون هناك فرصة عالية في الإصابة بفقر الدم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

تزداد لدى المريض خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية والاكتئاب.

هل مرض الروماتيزم خطير

يبحث الكثير من الناس عن إجابة هذا السؤال، ويمكننا أن نقول أن مرض التهاب المفاصل الروماتويدي أو ما يعرف بالروماتيزم هو حالة خطيرة جدًا لا يمكن أن ننكر هذا، ويمكن في بعض الحالات أن يهدد حياة الفرد، حيث يمكن أن يؤدي إلى حدوث إعاقة شديدة.

ولكن في وقتنا الحاضر تم تطوير العديد من العلاجات والتي تجعل علاج هذا المرض من الأشياء السهلة، ولكن هناك مجموعة من العوامل هي التي تجعل الروماتيزم خطير ويهدد الحياة، ومن هذه العوامل:

مرضى الروماتيزم تزيد من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

كلما كان عمر المريض يتعدى الخمسين عام كلما كان المرض خطير.

التدخين من العوامل التي تزيد من خطر الروماتيزم على الشخص المريض.

السمنة أيضًا من الأشياء التي تزيد خطر الروماتيزم.

علاج مرض الروماتيزم

عند الإصابة بمرض الروماتيزم ويتم التشخيص بشكل صحيح ومؤكد لابد من البدء في مرحلة العلاج بشكل سريع حتى لا تزيد فرص حدوث مخاطر ومضاعفات الروماتيزم في الجسم، ومن طرق العلاج المختلفة التي يتبعها الطبيب:

يقوم الطبيب بكتابة مجموعة من الادوية التي تعمل على علاج الروماتيزم.

يتم تناول بعض المسكنات التي تخفف من الآلام الناتجة من الروماتيزم.

تناول بعض الأدوية الخاصة التي تعمل على علاج الروماتيزم وحماية باقي المفاصل من انتشار المرض فيها.

تناول بعض الادوية التي تعمل على تقوية المفاصل والأوتار والعظام.

في بعض الحالات يتم اللجوء إلى الطريق الجراحي وإجراء بعض العمليات والتي تتمثل في استبدال المفاصل المصابة بالروماتيزم بمفاصل سليمة، أو عمليات إصلاح الوتر حول المفصل.

في بعض الحالات التي تصاب ببعض الاضطرابات النفسية يتم النصح من قبل الطبيب بتناول بعض الأدوية التي تعالج هذه الاضطرابات وتقضي على الأرق والاكتئاب.

جميع هذه الادوية وطرق العلاج تتم تحت اشراف الطبيب المعالج ولا يجب تناول مسكن أو أي علاج من تلقاء نفسك دون روشتة طبية من الطبيب.

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